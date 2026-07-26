«Танго» взлетел на русском моторе: конец эпохи импортных двигателей в малой авиации?

Вадим Кузнецов

С легкой и сверхлегкой авиацией в России дела обстоят примерно как с гражданским оружием для населения: множество энтузиастов, огромное количество наработок разной степени гениальности, включая и очень доступные технологически - и железобетонные бюрократические барьеры.