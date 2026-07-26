БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Танго» взлетел на русском моторе: конец эпохи импортных двигателей в малой авиации?

«Танго» взлетел на русском моторе: конец эпохи импортных двигателей в малой авиации?

Опытный самолёт Tango на выставке NAIS 2025. Фото Wikimedia Commons Отечественная авиационная промышленность продолжает работы над перспективным учебно-тренировочным самолётом Spectra PV-10 Tango.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
С легкой и сверхлегкой авиацией в России дела обстоят примерно как с гражданским оружием для населения: множество энтузиастов, огромное количество наработок разной степени гениальности, включая и очень доступные технологически - и железобетонные бюрократические барьеры.
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1 м.
ВС
Владимир Соловьев
Симпатичный самолётик!
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1 м.