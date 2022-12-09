Войска ЦВО в ноябре получили около 60 единиц автомобильной техники

Автопарки воинских частей и учреждений, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, пополнились внедорожниками УАЗ и микроавтобусами «Газель», которые будут применяться для перевозки личного состава и выполнения специальных задач.
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