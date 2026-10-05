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Царьград

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Росатом не выявил угрозу ядерной безопасности после атаки ВСУ

Росатом не выявил угрозу ядерной безопасности после атаки ВСУ

Алексей Лихачев сообщил, что угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет, несмотря на атаку ВСУ в ночь на понедельник.

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