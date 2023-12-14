Оружие РФ отправится жечь "задний двор" США. Десант НАТО в Гайане встретят с букетом "Гераней"

Где есть нефть, да побольше, там всегда автоматически создается дефицит демократии. И американские морпехи, проклиная свою нелегкую долю, вновь тащатся на другой край света для освобождения обнаглевших туземцев от всего, что у тех еще есть.
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