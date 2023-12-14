Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Оружие РФ отправится жечь "задний двор" США. Десант НАТО в Гайане встретят с букетом "Гераней"

Оружие РФ отправится жечь "задний двор" США. Десант НАТО в Гайане встретят с букетом "Гераней"

Где есть нефть, да побольше, там всегда автоматически создается дефицит демократии. И американские морпехи, проклиная свою нелегкую долю, вновь тащатся на другой край света для освобождения обнаглевших туземцев от всего, что у тех еще есть.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Следующий ход за Ыном
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Никто не дернеться пендосы не дураки разжигать войны в латинской. Чтобы им всякие поставки перекрыли? И наркоты и проституток и бандитских денег?
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2 час.
Людмила Фирстова
Очередной раз вы пу...ли в лужу...
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1 час.

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