Благодаря бдительной женщине полицейские Алтайского края задержали межрегиональных сбытчиков героина

В полицию Ленинского района Барнаула в Алтайском крае поступило сообщение от бдительной местной жительницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области
- Артиллеристы Уссурийских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
- Подразделения военной полиции в Калининградской области подняты по тревоге в рамках тренировки по антитеррору
Свежие комментарии