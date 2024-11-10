Силы ПВО сбили еще восемь летевших на Москву беспилотников

Еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены на Москву, сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.
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