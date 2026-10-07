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ГТРК Татарстан

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Владимир Путин сегодня отмечает 74-й день рождения

Владимир Путин сегодня отмечает 74-й день рождения

7 октября Президент России Владимир Путин отмечает 74-й день рождения. Татарстан занимает особое место в рабочей биографии главы государства: за годы президентства он неоднократно посещал республику и участвовал здесь в крупных федеральных и международных мероприятиях.

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