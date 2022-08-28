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Огонь по больнице и мины «Лепесток» в Донецке: как ВСУ обстреливают ДНР и ЛНР

Огонь по больнице и мины «Лепесток» в Донецке: как ВСУ обстреливают ДНР и ЛНР

Киев продолжает обстрелы населённых пунктов и гражданской инфраструктуры республик Донбасса. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 28 августа украинские военные обстреляли больницу в Донецке, в результате чего ранены два медработника.

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