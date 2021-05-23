Озвучена стоимость нового Mercedes C-Class в России

Немецкий концерн Mercedes-Benz раскрыл спецификации нового поколения C-Class на российском рынке. Следующее поколение Mercedes-Benz C-Class на отечественном авторынке получит название W206, 1,5-литровый бензиновый двигатель и мощность в 197 л.
Немецкий концерн Mercedes-Benz раскрыл спецификации нового поколения C-Class на российском рынке. Следующее поколение Mercedes-Benz C-Class на отечественном авторынке получит название W206, 1,5-литровый бензиновый двигатель и мощность в 197 л.
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