Продажи смартфонов в России взлетели до уровня 2021 года. Лидируют Xiaomi и Apple, согласно данным М.Видео-Эльдорадо

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о продажах смартфонов за девять месяцев 2023 года. Они составили около 21,5 млн единиц, что на 25% больше, чем годом ранее, при этом это сравнимо с результатом 2021 года.
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