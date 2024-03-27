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Протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона в США

Протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона в США

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США. «Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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