Протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона в США

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США. «Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.