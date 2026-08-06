Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что реальный импульс переговорам по урегулированию конфликта может дать только личная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Сибига: динамику переговорам даст встреча Путина и Зеленского
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
А кто такой этот ЗЕ ??? Клоун-наркоман...И НЕ БОЛЕЕ...ВВП не идиот...чтоб с этим ЧМО встречаться...
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нет смысла проведению переговоров , да и не с кем . Просто верните назад все территории СССР назад и валите к себе на Запад . Тогда вас никто не тронет
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1 м.
Валентин Щербаков
Размечталась гнида хохложопая....
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1 м.
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