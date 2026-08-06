Сибига: динамику переговорам даст встреча Путина и Зеленского

А кто такой этот ЗЕ ??? Клоун-наркоман...И НЕ БОЛЕЕ...ВВП не идиот...чтоб с этим ЧМО встречаться...

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Нет смысла проведению переговоров , да и не с кем . Просто верните назад все территории СССР назад и валите к себе на Запад . Тогда вас никто не тронет