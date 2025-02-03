Пошлины на удобрения из России в Евросоюзе – перспективы и последствия ограничений Татьяна АрестоваАзотосодержащие удобрения из России и Белоруссии стоит облагать пошлинами, заявили в конце января в Еврокомиссии.
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