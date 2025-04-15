Дмитриев: встреча Путина и Уиткоффа была продуктивной

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа была продуктивной, заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с другими странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.