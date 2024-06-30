В «Дженоа» опровергли интерес к Алексею Миранчуку

Руководство «Дженоа» официально опровергло интерес к Алексею Миранчуку. Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини прокомментировал слухи, согласно которому клуб из Генуи заинтересован в услугах полузащитника сборной России и «Аталанты» Алексее Миранчуке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии