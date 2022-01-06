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Оригинальный компьютер Apple I продан на аукционе за $400 000

Оригинальный компьютер Apple I продан на аукционе за $400 000

Редкий оригинальный компьютер Apple I, построенный Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 1976 году, в деревянном корпусе из гавайской акации коа, продан на аукционе за 400000 долларов, что в 600 РАЗ больше суммы, по которой он продавался в 1976 году.

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