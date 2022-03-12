Юрий Каминский: «Постарались сделать все, чтобы Латыпов как можно быстрее забыл олимпийскую эстафету»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о подготовке спортсменов к финалу Кубка России в Уфе.

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