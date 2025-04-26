Убийство ведущего разработчика РЭБ в Брянске: на грани диверсии и террора Ирина ВальковаВ ночь с 17 на 18 апреля у границы с Украиной был совершен жестокий теракт: в результате взрыва автомобиля погиб Евгений Р.