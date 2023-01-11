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Ростовцев не будет иметь официальный статус главного тренера сборной России. По документам он станет штатным тренером («Матч ТВ»)

Статус Павла Ростовцева в качестве главного тренера сборной России по биатлону не будет официальным. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Министерстве спорта РФ.

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