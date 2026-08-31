Твил.ру назвал Сочи лидером для семейных поездок в сентябре 2026

В сентябре 2026 года Сочи оказался на первом месте среди популярных направлений для семейного отдыха, набрав 21% бронирований.
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