Ну всё, Россия, сдавайся! В краю непуганых… кенгуру грозят вернуть мобилизацию. Из-за чего? — Да из-за надвигающейся войны с Россией! Читаем новость.
Австралия — край непуганых… кенгуру — готовится к войне с Россией
Комментарии
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лл
лина любимцева
В Австралию много--много лет ссылали преступников: зверских убийц, садистов, насильников. И там долгие годы жили только преступники и их надсмотрщики. А ТЕПЕРЬ ЗАПАД, ВДРУГ, обратил внимание на Австралию и ДАЖЕ поставил их почти вровень с собой!! Воевать... Так что, потомки преступников будут из кожи вон вылезать в знак благодарности, что их "признали"...
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1 час.
Олег Орлов
Глава государства Австралия , впрочем как и Канады- король Великобритании, ... Власть королевская представлена назначенными королём генерал- губернаторы...
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30 мин.
Петр Алешкин
Так ведь австралийские солдаты уже воевали на территории России. Австралия напала на Россию вместе с США в 1918 году, захватили Архангельск и пошли на Москву. Дошли аж до Вологды. Или забыли про это?
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21 мин.
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