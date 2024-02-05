Австралия — край непуганых… кенгуру — готовится к войне с Россией

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лина любимцева

В Австралию много--много лет ссылали преступников: зверских убийц, садистов, насильников. И там долгие годы жили только преступники и их надсмотрщики. А ТЕПЕРЬ ЗАПАД, ВДРУГ, обратил внимание на Австралию и ДАЖЕ поставил их почти вровень с собой!! Воевать... Так что, потомки преступников будут из кожи вон вылезать в знак благодарности, что их "признали"...