Диетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людей

Федеральное агентство новостей №1ЗдоровьеДиетологи предупредили о вреде гречки для некоторых категорий людейКроме полезных свойств, гречка также имеет ряд недостатков, которые могут привести к нарушениям работы организма.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВСВред скорее всего состоит в этом, ,,Гречка с начала года подорожала более чем на 10%. Чтобы обуздать рост цен на социально значимый продукт, с мая по август действует запрет на его экспорт. Но гречиха продолжает расти в цене, и эмбарго могут продлить. Что происходит на рынке, целесообразно ли продление запрета и ждать ли резкого подорожания продукта в случае отмены ограничений, выясняли «Известия». Запретили экспорт По данным Росстата, за год гречка стала дороже в 1,7 раза, цена за килограмм достигала 87,1 рубля. Весной прошлого года на нее пришелся пик спроса: новости о пандемии взвинтили цену. Потребители активно скупали так называемые товары на черный день — первой необходимости и с длительным сроком хранения. Гречка лидировала в топе наряду с макаронами, сахаром и туалетной бумагой. Но причины не только в ажиотажном спросе. Производители в прошлом году стали наращивать поставки гречихи за рубеж. Условия сложились благоприятные: рубль ослабел, а всего за три месяца 2021-го цены на крупу на мировом рынке выросли почти на 40%. На экспорт Россия отправила 220 тыс. т гречихи против 80 тыс. В итоге на внутреннем рынке образовался дефицит,,Комментировать
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