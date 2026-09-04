Минниханов и Куренков подписали соглашение о создании Центра безопасности РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на полях XVI Международного салона «Комплексная безопасность – 2026» подписали соглашение между Правительством Татарстана и МЧС России о намерениях учредить АНО «Центр пропаганды безопасности жизнедеятельности - Центр безопасности Республики Татарстан».
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