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Татар-информ

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  • Ed
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Дорожные работы и работы по освещению по программе «Наш двор» в РТ выполнены на четверть

Дорожные работы и работы по освещению по программе «Наш двор» в РТ выполнены на четверть

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев О реализации республиканской программы «Наш двор» рассказала на совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

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