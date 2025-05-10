Дорожные работы и работы по освещению по программе «Наш двор» в РТ выполнены на четверть

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев О реализации республиканской программы «Наш двор» рассказала на совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
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