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Какой церковный праздник сегодня, 12 ноября, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 12 ноября, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 12 ноября, отмечают православные христиане Анна Федорова12 ноября приходится на три православных церковных праздника, и перечень этих событий предоставляет информацию о церковных праздниках, постах и днях, посвященных памяти святых.

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