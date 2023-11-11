Какой церковный праздник сегодня, 12 ноября, отмечают православные христиане Анна Федорова12 ноября приходится на три православных церковных праздника, и перечень этих событий предоставляет информацию о церковных праздниках, постах и днях, посвященных памяти святых.
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