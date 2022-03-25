Веселуха

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Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя произносить фразу: "А голову ты дома не забыл?"

Сын патологоанатома навсегда отучил классного руководителя произносить фразу: "А голову ты дома не забыл?"

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