Ведёт к преждевременной смерти: врач раскрыла опасности висцерального жира

У женщин сигналом опасности является превышение объёма талии 80 сантиметров, а у мужчин – 94.Специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева предупредила об опасности висцерального жира.
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