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Боррель встретился с Кулебой для обсуждения поддержки Украины со стороны ЕС

Боррель встретился с Кулебой для обсуждения поддержки Украины со стороны ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель встретился с руководителем Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения поддержки Киева со стороны содружества.

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