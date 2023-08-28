Клетки детской рабдомиосаркомы превратили в здоровые мышечные

Клетки рабдомиосаркомы, одной из самых агрессивных форм детского рака, можно превратить в здоровые мышечные клетки, заблокировав синтез белка NF-Y в этих тельцах, 28 августа сообщила пресс-служба американской лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL).