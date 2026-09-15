Спрос на репетиторов в Новосибирской области вырос на 76% к сентябрю

В Новосибирской области завершение лета ознаменовалось резким ростом спроса на услуги частных преподавателей, который значительно опередил увеличение числа самих предложений.
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