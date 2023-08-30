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Псковский губернатор Ведерников записал видео из атакованного украинскими БПЛА аэропорта

Псковский губернатор Ведерников записал видео из атакованного украинскими БПЛА аэропорта

Глава региона рассказал об атаке дронов, сообщил о пожаре и отметил, что жертв нетМихаил Ведерников, губернатор Псковской области, приехал в атакованный украинскими беспилотниками аэропорт Пскова сразу после получения соответствующей информации.

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