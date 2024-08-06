Европа на пороге новой эпидемии: эксперты предупреждают о возможной «черной чуме» Ирэн ОрлонскаяВ последние годы в странах Европейского Союза наблюдается настораживающий рост интереса к фентанилу — мощному опиоидному анальгетику, способному вызывать серьезные проблемы со здоровьем.
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