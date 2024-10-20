🫶Берегите своих отцов, Их вниманием не обделяйте, Не жалейте для них добрых слов, С днем рождения их поздравляйте.
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🫶Берегите своих отцов, Их вниманием не обделяйте, Не жалейте для них добрых слов, С днем рождения их поздравляйте.