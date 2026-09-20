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Русская Семёрка

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Куда делись 20 тысяч томов: библиотека Ленина в Кремле и её судьба

Каждый, кто интересовался этой темой, встречал разные цифры. В одних текстах у Ленина в Кремле было десять тысяч книг, в других — двадцать.

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