МОК разрешил российским атлетам участвовать в церемонии закрытия ОИ

Однако никто из спортсменов участвовать в закрытии не собирается.фото: olympics.com--> Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил нейтральным спортсменам из России и Белоруссии принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
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