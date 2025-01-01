Россияне должны СРОЧНО явиться в ГАИ, чтобы обновить водительские права. ‼️‼️‼️ В 2022 году водителям автоматически продлили права, теперь их нужно заменить.
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Россияне должны СРОЧНО явиться в ГАИ, чтобы обновить водительские права. ‼️‼️‼️ В 2022 году водителям автоматически продлили права, теперь их нужно заменить.