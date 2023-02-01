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Василий Карасев: «МБА уже играет на равных с «Зенитом»

Главный тренер МБА Василий Карасев, несмотря на поражение от «Зенита» (71:73), остался доволен выступлением своей команды.

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