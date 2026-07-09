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Кубарси — о Ямале на ЧМ: «Не вижу у него тревоги из-за желания забить»

Кубарси — о Ямале на ЧМ: «Не вижу у него тревоги из-за желания забить»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался об игре нападающего национальной команды Ламина Ямаля на чемпионате мира.

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