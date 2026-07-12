Трамп заявил о сговоре с Ираном, который был нарушен ударом по судну в Ормузе

ВАШИНГТОН, 12 июля, ФедералПресс. По словам американского лидера Дональда Трампа, Тегеран на переговорах согласился на все условия Вашингтона, но уже через час после этого атаковал гражданское судно в проливе.
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