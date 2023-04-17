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Кардиолог Варфоломеев перечислил пять редких симптомов плохого кровообращения

Кардиолог Варфоломеев перечислил пять редких симптомов плохого кровообращения

Нарушение кровообращения может свидетельствовать о сужении сосудов. Такое состояние приводит к образованию тромбов, повышает риск инсульта и сердечного приступа.

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