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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Без следа, но с последствиями: киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Без следа, но с последствиями: киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Начало года выдаётся для киевского режима всё более и более скандальным. В этом смысле фейк с национальным ракетным комплексом «Сапсан», за который пытались выдать американские и южнокорейские ракеты, оказался чем-то вроде предзнаменования ещё более неприятных конфузов.

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