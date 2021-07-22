«Вектор» оценил вероятность появления «олимпийского» штамма COVID-19

Возникновение нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, считает руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
Возникновение нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, считает руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
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