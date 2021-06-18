Происшествия

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В Мордовии юные спортсмены пообщались со специалистами кинологами и их четвероногими питомцами

В Мордовии юные спортсмены пообщались со специалистами кинологами и их четвероногими питомцами

По инициативе сотрудников полиции и членов Общественного совета при МВД юные спортсмены Федерации КУДО посетили Центр кинологической службы регионального МВД, являющийся основным подразделением, которое применяет служебных собак в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также координирует работу специалистов-кинологов в строевых подразделениях и территориальных органах МВД по Республике Мордовия.

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