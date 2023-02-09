Политолог Марков проиллюстрировал поездку Зеленского в Брюссель сценой визита Мальчиша-Плохиша к «буржуинам» из советского фильма

Российский политолог Сергей Марков проиллюстрировал поездку украинского президента Владимира Зеленского на внеочередной саммит Европейского союза сценой визита Мальчиша-Плохиша к «буржуинам» из советской кинокартины «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
Российский политолог Сергей Марков проиллюстрировал поездку украинского президента Владимира Зеленского на внеочередной саммит Европейского союза сценой визита Мальчиша-Плохиша к «буржуинам» из советской кинокартины «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
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