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Политолог Марков проиллюстрировал поездку Зеленского в Брюссель сценой визита Мальчиша-Плохиша к «буржуинам» из советского фильма

Политолог Марков проиллюстрировал поездку Зеленского в Брюссель сценой визита Мальчиша-Плохиша к «буржуинам» из советского фильма

Российский политолог Сергей Марков проиллюстрировал поездку украинского президента Владимира Зеленского на внеочередной саммит Европейского союза сценой визита Мальчиша-Плохиша к «буржуинам» из советской кинокартины «Сказка о Мальчише-Кибальчише».

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