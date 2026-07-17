Добрый день Не знаю, подойдёт ли под публикацию, но ребёнок специально наезжает на людей по Челюскинцев Моя мама, онкобольная, вынуждена шарахаться, так как после съёмки пытался её сбить и снимал сам на свой телефон https://t.