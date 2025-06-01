⚡️Дроны атаковали военную часть в Иркутской области, сообщил губернатор Кобзев. На месте работают оперативные службы, источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован, подчеркнул глава региона.
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⚡️Дроны атаковали военную часть в Иркутской области, сообщил губернатор Кобзев. На месте работают оперативные службы, источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован, подчеркнул глава региона.
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