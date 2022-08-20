Жители Европы нашли «альтернативу» российскому газу

Цены на газ в Европе держатся на уровне 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такая неблагоприятная ситуация может вынудить европейцев перейти на дрова, сообщил независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.