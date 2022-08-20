Жители Европы нашли «альтернативу» российскому газу

Цены на газ в Европе держатся на уровне 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такая неблагоприятная ситуация может вынудить европейцев перейти на дрова, сообщил независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.
Цены на газ в Европе держатся на уровне 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такая неблагоприятная ситуация может вынудить европейцев перейти на дрова, сообщил независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.
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