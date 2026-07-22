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Журнал «Профиль»

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США могут снять торговые ограничения со стран Центральной Азии

Администрация Соединенных Штатов готова поддержать отмену поправки Джексона – Вэника, которая ограничивает торговлю между США и странами Центральной Азии, но ожидает от этих государств мер по открытию своих рынков для американской продукции.

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