Мэр Самары отказала в застройке территории бывшего хлебозавода №3

Комиссия отклонила проект строительства высоток на улице Шоссейной в Самаре.Участок площадью 8033 квадратных метра, расположенный на пересечении улиц Шоссейной и Главной, в непосредственной близости от Фрунзенского моста, привлек внимание ООО "Специализированный застройщик "Стрелка", который планировал возвести на этом месте многоэтажные жилые здания.
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