Политика как он...
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Политика как она есть

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В Финляндии выступили с требованием по России

В Финляндии выступили с требованием по России

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии следует вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
не надо финикам ничего открывать и неоткуда не выходить.... а потихоньку дохнуть , как лифляндия, эстляндия и ливония... лет через 50 опять будут вольно пастись на просторах Лапландии дикие стада оленей и некому будет их на салями резать
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