В Финляндии выступили с требованием по России

Ингерман Ланская

не надо финикам ничего открывать и неоткуда не выходить.... а потихоньку дохнуть , как лифляндия, эстляндия и ливония... лет через 50 опять будут вольно пастись на просторах Лапландии дикие стада оленей и некому будет их на салями резать