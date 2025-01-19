Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии следует вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России.
В Финляндии выступили с требованием по России
Комментарии
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Ингерман Ланская
не надо финикам ничего открывать и неоткуда не выходить.... а потихоньку дохнуть , как лифляндия, эстляндия и ливония... лет через 50 опять будут вольно пастись на просторах Лапландии дикие стада оленей и некому будет их на салями резать
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20 час.
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